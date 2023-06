Zelena hinavščina in sporne vojaške vaje na poligonu Poček (Piše: Mateja Florjančič)

Rekli boste, da mešam jabolka in hruške, jaz pa bom rekla, da imamo samo en planet, na katerem rastejo jabolka, hruške, slive in krompir.

In bi mu v bran morali stopiti vsi, ne le tisti, ki nimajo ogromnega kapitala in z njim ne vpliva ter moči.

Ena velika hinavščina se mi zdi vse skupaj ….

Naj najprej povem nekaj: absolutno sem za varovanje narave, za zaščito planeta in za skrb, da bomo kaj pustili tudi zanamcem.

In strinjam se, da smo zadeve pognali tako daleč, da ni več skrajnji čas, temveč je v marsikaterem primeru že prepozno, da bi lahko učinkovito ukrepali. Kljub temu je videti, kako si mnogi še vedno zatiskajo oči ali kako, če že, ubirajo povsem napačne taktike.

Neizmerno me motijo dvojna merila, ki jih imajo v namen varovanja narave, boja s klimatskimi spremembami, zmanjševanja izpustov, varovanja voda in vsega, kar sodi zraven, premnogi odbori, sveti, direktorati, ministrstva, delovne skupine in kaj jaz vem katere gospe in gospodje še.