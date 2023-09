Že na začetku šova vroče: kmeta je zapeljevala postavna Tamara

Tekmovalci nove sezone resničnostnega šova Kmetija so že takoj na začetku šova ugotovili, da delo na posestvu ni enostavno. Poleg nepredvidljivih vremenskih razmer, ki življenju na kmetiji prinesejo novo dinamiko, so se začeli med seboj tudi bolje spoznavati.

Segli so si v roke. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Nejca Hočevarja in Luko Jurena je obiskala postavna soseda Tamara Talundžić in oba kar nista mogla odvrniti oči od nje. Nejc je zaradi njenih svetlih las in oprijetih športnih oblačil ugotavljal, da je videti kot Barbika, Luka pa je njeno pozornost poskušal pritegniti z žvižganjem.

Za kamero je Luka povedal, kakšne ženske pritegnejo njegov pogled: »Všeč so mi ženske manekenske postave, bolj suhe, visoke, tudi meter osemdeset visoke. Všeč so mi sramežljive, skromne, da se vidi, da je ranljiva. Mislim, da sem za punce fizično zelo nadpovprečen. Všeč sem si, kako sem videti, ampak nisem samovšečen. Vse punce pravijo, da sem 'jebač'. Zgledam tako verjetno, ampak v sebi se tako ne počutim.«

A Tamara je na njegovo prošnjo, da potrebuje masažo, galantno dobila.

