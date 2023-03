Že na začetku MasterChefa solze: Sabina se je zlomila (FOTO)

Začela se je nova sezona, že deveta po vrsti, kuharskega šova MasterChef Slovenija. Tako se je polovica od skupaj 16 tekmovalcev pomerila v kuharskih dvobojih.

Sodniki v šovu ostajajo Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi.

Sodniki v šovu ostajajo Luka Jezeršek, Bine Volčič in Karim Merdjadi. FOTO: Voyo

Smo pa lahko videli že tudi prve solze. Sabina, diplomirana medicinska sestra, ki ima sina, ki je hud alergik, se je spomnila nanj. Njen sin je alergičen na jajca, sojo, arašide in lešnike. Zato se je odločila, da bo za sodnike pripravila cvetačne njoke z lososom.

Ko se je spomnila na dom in na sina se je zlomila: »Tamal je bolan in me je zdajle malo zvilo. Pa ne že prvi dan.«

A kot je dodala v njihovem gospodinjstvu že dolgo ni jajc, zato se je naučila eksperimentiranja s kuhanjem in z možem sta se odločila, da vsi jedo isto. »Bila sem primorana se naučiti novih receptov,« je povedala Sabina.

Med tekmovalci pa je tudi Anja, sicer diplomirana anglistka, ki je delala v digitalnem marketingu, razkrila, da je služba ni izpolnjevala, zato je dala odpoved, da bi lahko šla v kuharski šov.