Tekmovalec iz šova Ljubezen po domače: že dlje se bori z zahrbtno boleznijo

Mislim, da si oba želiva resne zveze, ne upam pa si ničesar napovedovati, ker sem se že dostikrat opekel.

Jacqueline Kale ga ni izbrala, kar ga je močno presenetilo. FOTO: TADEJ BERNIK

Simpatičniiz Krškega, ki se je v zadnji sezoni šova Ljubezen po domače potegoval za postavno, je ob koncu šova doživel hladen tuš, ko ga je svetlolaska postavila na hladno in za romantično potovanje izbrala, ki je v bitko za njeno srce vstopil pozneje. »Vsi so pričakovali, da bo izbrala mene, in takrat sem bil res razočaran, ker sem hotel zmagati,« razočaranja ni skrival Sandi, ki v času snemanja šova niti enkrat ni pokazal, da se pravzaprav bori z zahrbtno boleznijo, ki je njegovo življenje postavila na glavo., kot ga je rada poklicala Jacqueline, se namreč že dlje bori z rakom na mehurju. Za njim je dolgotrajno zdravljenje, Sandi pa kljub bolezni ostaja optimističen, k čemur je zagotovo pripomogla tudi skrivnostna ženska, ki je vstopila v njegovo življenje. Pojasnil je, da ni več samski, po šovu je spoznal žensko, s katero se vidi v prihodnosti. Njegova izbranka ga je videla v oddaji in ga je kontaktirala kar na facebooku. »In sva se našla. Super se imava. Mislim, da si oba želiva resne zveze, ne upam pa si ničesar napovedovati, ker sem se že dostikrat opekel,« je previdno priznal Sandi, ki upa na boljše in lepše čase.