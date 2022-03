Združila ju je drugačnost

Glasbenik slovenskih korenin Jonatan Haller, ki je nastopil na letošnji Emi, ima zanimivega sodelavca. Z Miho Rednakom sta se namreč spoznala v prav posebnih okoliščinah, pravzaprav ju je združila drugačnost. Ko se je Jonatan, ki se je po svetu selil že kar štirinajstkrat, lani spet vrnil v Slovenijo, se je zaposlil kot asistent gibalno oviranih oseb, med katere spada tudi Miha, in med njima se je rodilo prijateljstvo, ki je preraslo v poslovno sodelovanje.

»Nisem vedel, kaj pričakovati, saj je bilo zame to povsem novo in sem bil brez vsakršnih izkušenj. Druženje z Miho mi je zelo pomagalo, saj sem bil takrat v težavnem obdobju. Od njega sem se naučil, da si lahko srečen, zadovoljen s sabo tudi, ko ti je težko. Zaradi gibalne oviranosti mu ni lahko, a je večji del časa pozitiven in dobre volje. Pomagal mi je postati boljši človek. Med nama se je rodilo prijateljstvo, saj sva oba odprta. Pogosto se srečava tudi v mojem prostem času in ustvarjava pesmi,« pravi Jonatan. Tako je kot rezultat sodelovanja nastala skladba Obzorja, s katero je Jonatan nastopil na letošnji Emi.

»Je plod dveh čustvenih zgodb, moje in Mihove, ko sem pogrešal dekle na Portugalskem, Miha pa jo je namenil svoji ljubezni. Pesem je zgodba o tem, da je pomembno to, kar čutiš do osebe, ne pa nenehno razmišljanje, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, in si potem razočaran, če se ne zgodi,« še pove mladi pevec. Njun prvi skupni projekt je bila pesem Sara.

»Ko sva se bolje spoznala, sem opazil njegov talent za glasbo. Jonatan je ustvarjal večinoma v angleškem jeziku, želel pa se je preizkusiti tudi v slovenskem. Oba čutiva strast do pisanja pesmi, glasbe in vsega, kar je povezano z njo, zato sem mu kot jezikoslovec ponudil pomoč pri besedilih,« pa o njunem prijateljstvu pravi Miha in doda, da je Jonatan videl veliko sveta, zato z odprtimi rokami sprejema drugačnost in uživa v življenju.