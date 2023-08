Zdravnica Ana: »To, kar prostovoljci delate z rokami, je vredno milijone!«

Ana Debevc Prašnikar, zdravnica interne medicine in raziskovalka vitalnosti, je na svojem družbenem omrežju opozaja, da so vsi prostovoljci zaželeni in da vsi, pa četudi delajo samo lopatami v rokah ali brez njih, potrebni in da je njihovo delo veliko vredno.

»To, kar prostovoljci delate z rokami, je vredno milijone!« je dejala in povzela preprosta primera. Sama je namreč najela čistilca, ki ji je pet ur s strojem čistil ploščice ipd., za to mu je plačala 250 evrov. Njen sosed za uro dela z lopato plačuje 20 evrov. To je vrednost dela z rokami, ki ga zdaj opravljajo številni prostovoljci. Želela je sporočiti vsem, ki lahko v pomoč ponudijo samo roke in svoj čas, da to storijo. Poudarja, da niso hvalevredni le tisti, ki so iz žepa potegnili kartice in nakazali zneske za kraje in ljudi, ki so bili v zadnjih poplavah prizadeti. Vsi, ki pomagajo, so več kot zaželeni, zato zdravnica poziva vse, ki lahko, da pogledajo lokacije in izberejo zaupanja vredne organizacije, ter priskočijo na pomoč na način, kot lahko. Če se prijavite na primer v aplikacijo Karitasa, vam vsak dan po elektronski pošti posredujejo seznam delovišč, kjer potrebujejo prostovoljce,« je predlagala.

Slaba koordinacija

Zdravnica je delila zapis prostovoljke, ki je odšla pomagat na Ljubno. Tja sta z možem odšla brez dovolilnice in v gasilskem domu ponudila pomoč. S sabo sta imela veliko orodja, od motorne žage do strojnega čistilca z vodo, čistil itd. Na njuno presenečenje so ju poslali 200 metrov stran na parcelo od župana, ta jima je naročil grabljenje dvorišča. Kot je zapisano, je bilo na predhodno že s stroji urejeni parceli že 10 ljudi.

Po dodatnem klicu koordinatorja na lokaciji so ju poslali k drugi hiši, kjer bi lahko urejala vrtičke ob hiši. Vse pomembno jim je že uspelo narediti, imeli so tudi vso opremo in 20 ljudi na razpolago. Sami so bili tako pošteni, da so se za pomoč zahvalili in rekli, naj gresta nekam, kjer ju bolj potrebujejo.

In sta šla. Tako sta v soboto prišla do ljudi, ki so bili že 9. dan brez vode in elektrike, hiša pa še vedno poplavljena. Med drugim sta čistila hišo, v kateri je bilo materiala do kolen, voda je odtekla, blato pa ostalo. Skoraj meter v višino ga je bilo na vhodu ... Dva vojaka sta bila tam in en prostovoljec. Ob svoji izkušnji želi neimenovana prostovoljka poudariti, da se je treba mogoče malo potruditi, da pridete do lokacije, kjer potrebujejo pomoč. In takih je še veliko. »Najdite jih, potrudite se!« poziva vse, ki se boste v prihodnjih dneh odpravili pomagat.

{embed_foto}1502403{/embed_foto

Razporejanje je kritizirala tudi vplivnica Petra Parovel

S še 50 prostovoljci se z Obale odpravila delat. »Poslali so nas čistit njivo. Prekladali smo kamne, polovica jih je čistila breg reke. Delo je bilo za opravit, absolutno. Ampak to celo njivo, ki smo jo mi čistili prej nekaj ur, je bager kasneje uredil v eni uri. In vedeli so, da bager pride.« razmere opiše vplivnica Petra Parovel.

»Ni nam bilo težko biti tam. Ampak 50 ljudi je delalo stvari, ki bi jih bager uredil v zelo kratkem času, in jih potem tudi je. Aplikacija je bila narejena zato, da bi pomoč prišla v prave roke. Do tistih, ki ljudi potrebujejo. Ne pa da prekladajo kamenje,« se huduje vplivnica.