Zdraham med Zlatkom in Challetom Salletom ni videti konca: bo sojenje za zaprtimi vrati? (FOTO)

Sporu med enima najbolj znanih in posušanih raperjev pri nas ni videti konca. Po tem, ko se je Zlatan Čordić – Zlatko s komadom Klepc laže javno lotil Challeta Salleta in mu je ta odgovoril s svojim komadom, sledil je še en s strani Zlatka, je Challe Salle oziroma Saša Petrović zoper starejšega kolega vložil tožbo. Zlatko je konec maja na družabnih omrežjih delil dokument, iz katerega je razvidno, da ga Challe Salle toži za dobrih 40.000 evrov, in sicer zaradi povzročene premoženjske škode ter blatenja.

Zlatko je najel odvetnika in svoje sledilce zdaj obvestil, da so »s pomočjo odvetniške pisarne uradno odgovorili na tožbo, ki jo je proti meni vložil Klepec«. Zlatko je ob tem dodal izsek dokumenta, ki so ga posredovali toženčevi strani in iz katerega je razvidno, da naj bi si Challe Salle in njegovi zagovorniki prizadevali, da bi bilo sojenje zaprto za javnost.

»Medtem ko si mi prizadevamo za odprto, pregledno in pošteno sojenje, si druga stran prizadeva za zaprt postopek proč od oči javnosti. Takšne prakse smo že videli v preteklosti, ko so se napake, nepravilnosti in umazanija pometale pod preprogo, brez možnosti vpogleda javnosti,« je ob tem zapisal Zlatko ter oboževalce povprašal, ali bi raje videli, da bi bila obravnava za javnost zaprla ali odprta, na kar je večina odgovorila s slednjim.