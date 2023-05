Znano je, kdo bo na sodniškem stolčku SIT menjal Branka Čakarmiša

Po trinajstih letih in osmih sezonah se je Branko Čakarmiš, generalni direktor Pro Plus, poslovil od svojega žirantskega stolčka. Veljal je za strah in trepet mnogih talentov, a hkrati je bil tudi najbolj priljubljen žirant marsikaterega gledalca POP TV. Da se od te vloge poslavlja, je bilo znano že nekaj časa, zdaj pa so na POP TV končno razkrili tudi, kdo ga bo zamenjal.

To je Andrej Škufca, profesionalni plesalec, ki se je v sodniški vlogi preizkusil že v šovih Zvezde plešejo in Znan obraz ima svoj glas. Sam v smehu pravi, da je sedaj dosegel »sveto trojico oddaj«. Če je v preteklosti neusmiljeno sodil profesionalcem, je tokrat pred njim popolnoma nov izziv. Nikoli namreč ne vemo, kdo bo stopil na oder Slovenija ima talent in kakšen talent bo pokazal.

Andrej Škufca FOTO: Pro Plus

Škufca je na vprašanje, kakšne talente bo iskal, dejal, da ne ve, saj da ne ve, kaj sploh lahko pričakuje. »Definitivno bo vse drugače, saj gre za popolnoma drugačen tip oddaje in nastopajočih. Če sem iskren, tudi mene zanima, kako bom odreagiral na vse skupaj,« je bil iskren Škufca, ki se že veseli prvih avdicij. Iskal bo talent, ki se ga bo najbolj dotaknil. »Pri tej oddaji gre bolj za emocije kot kaj drugega. Talent je nekaj, kar lahko natreniraš, ampak te lahko pusti hladnega. Mislim, da je bistvo te oddaje, koliko se dotaknemo drug drugega. Kdo ima tisti X faktor,« pojasni Škufca.

Škufca sicer velja za strogega žiranta, tistega, ki ga želi večina najbolj navdušiti. Škufca pojasnjuje, da je to zato, ker je zelo strog tudi do sebe, in doda: »Ampak sem pa tudi prijazen, tako da je odvisno od njih, kaj bodo potegnili iz mene.«

Kakšen pa je njegov nasvet za talente? »Če hočejo biti uspešni, morajo verjeti v to, da bodo uspeli. To je najbolj pomembno. Verjemite v to, kar delate. In vadite!«