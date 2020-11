Zdaj jasno, od kod vse te okužbe? Jonas Ž. objavil, kaj so počeli njegovi sosedje

'Špicelj' ne bo

Novi koronavirus se v Sloveniji in drugod po Evropi širi, zato države sprejemajo vse strožje ukrepe. A kljub prepovedim in zapovedim nekateri iščejo možnosti, kako ukrepov ne upoštevati. Zdi se, da je ljudem najtežje upoštevati ukrep o prepovedi zbiranja v javnih in zasebnih prostorih med ljudmi, ki niso člani istega gospodinjstva. Medtem ko mnogim ni jasno, od kod vse te dnevne okužbe (največ jih je od doma), 10 odstotkov jih je v DSO, nekaj pa znotraj delovnih organizacij in zdravstvenih ustanov, se zdi, da virus pospešeno kroži tudi med prijatelji. To, o čemer se je na lastne oči prepričal, zagotovo ni osamljen primer.»V sosednji bajti majo žur. Rolete spuščene, da jih ne bi kdo zasačil. Pred bajto pa kup avtomobilov, vriskanje se sliši kilometre daleč,« je v soboto okoli polnoči na spletnem omrežju zapisal (nelektorirano) Jonas in dodal, da »se smeje njihovem trudu, kako prikriti svoj žur s spuščenimi roletami«.Nekdo je Jonasu hitro svetoval, naj sosede prijavi, a mu je ta odgovoril, da je sicer zaradi žura nejevoljen, a da 'špicelj' ne bo postal. »Znotraj sem pa razdvojen. Ja, če vidim otroka tepst, seveda kličem policijo. Če vidim lopova sunit steklenico viskija, je ne. Vmes nekje je pa polje razmisleka.«Od danes pa najmanj za 14 dni so prepovedana vsa zbiranja, razen če so zbrani člani družine oziroma člani skupnega gospodinjstva. Doslej je bilo namreč dovoljeno zbiranje do šest oseb. Začasno se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja.