Zdaj bodo vsi videli srhljive prizore, ki jih je zvezdnica posnela na Krvavcu (VIDEO)

Lani se je v Sloveniji mudila velika hollywoodska zvezda. In to kar štirinajst dni. 52-letna hollywoodska igralka Naomi Watts je namreč snemala na Krvavcu. Dvakratna nominiranka za oskarja in dobitnica zlatega globusa je sodelovala v ameriški produkciji Infinite Storm (Neskončno neurje), ki sta jo režirala poljski dvojec Michal Englert in Malgorzata Szumowska, na velika platna pa prihaja letos.

Zgodba sledi glavni junakinji na poti samoodkrivanja, ki se sprevrže v srhljivo zgodbo o preživetju. Krvavec je tako produkcijski ekipi služil kot kulisa zimske divjine, v kateri se znajde glavna junakinja.

Zdaj so filmski ustvarjali izdali tudi napovednik za omenjeni film, kjer bodo gledalci lahko torej videli tudi prizore, ki jih je Naomi Watts posnela na Gorenjskem.