Zbirali sredstva in izdelovali ladjice iz papirja

Na dvorišču mariborskega podjetja Mikro+Polo so minulo soboto na tradicionalnem kostanjevem pikniku podjetja izdelovali ladjice iz papirja. Dobrodelne akcije se je lotilo društvo Up-ornik, ki želi izdelati šest milijonov ladjic za šest milijonov žrtev holokavsta, hkrati pa so zbirali sredstva za društvo Up-ornik kot tudi za Zavod 13. S 35 kilogrami pečenega kostanja so zbrali 1115 evrov, z bakrenčki pa še dodatnih 111 evrov za Up-ornik in Zavod 13. Velja omeniti še podatek, da so izdelali skoraj 46.000 papirnatih ladjic, ki so jih ljudje prinašali ves dan, neka učiteljica pa jih je zbrala kar 4692! Zbranih imajo pol milijona ladjic, do šest milijonov jih manjka še pet in pol. To bo 24 ton papirja, ki jih bo Up-ornik po končani akciji in tritedenski razstavi pretopil v denar za pomoč najbolj ranljivim med nami.