Zaznamovalo je 2021: Med oddajo v živo šokiral voditeljico Ano: Bejž v pi***! (VIDEO)

Na naši spletni strani vam je vsak dan na voljo ogromno vsebin, ki jih pridno prebirate (in poslušate). Navdušili smo vas tudi s kar nekaj videoposnetki. Nekateri so vas nasmejali, drugi ganili. Ob koncu leta smo za vas zbrali tistih 10, ki so se vam zdeli najzanimivejši.

10. mesto

Gorivo je vse dražje, ljudje pa iščejo nove in nove načine, kako privarčevati. Svojega je našel tudi štarejski vloger Šuba. Kako prihraniti kak evro pri gorivu, pa na povezavi Posnetek šokiral državo: poglejte, kaj je Slovenec počel na črpalki (VIDEO).

9. mesto

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je sklical novinarsko konferenco, še preden so uradno začeli, je kamera že predvajala dogajanje. Tudi z zvokom. Kaj vse nam je v uspelo ujeti, pa v članku Šarec ni vedel, da ga že snemajo? Poglejte, kaj je dejal novinarju (VIDEO).

8. mesto

Melania in Donald Trump sta zapustila Belo hišo. Preselila sta se v njuno letovišče Mar-a-Lago na Floridi. Čeprav so nekateri govorili, da si je komaj želela konca mandata, naj bi bila nesrečna tudi po tem mejniku. Podrobnosti pišemo v članku Melania nesrečna, preselila se je v tole hišo na Floridi (VIDEO).

7. mesto

Zbudite se, ko pred seboj zagledate osebo v belem, katere obraza praktično ne vidite. To se je zgodilo eni od pacientk v bolnišnici, ki je pomislila, da se je pred njo pojavil duh. Kakšna je bila reakcija, si lahko mislite, podrobnosti pa najdete v članku Šok na covidnem oddelku: pacientka ni mogla verjeti, kaj vidi (VIDEO).

6. mesto

Velika Planina je priljubljen kraj mnogih pohodnikov. Občasno pa tja zaidejo ljudje, ki ne spoštujejo ne narave ne zakonov. V članku Nesprejemljivo! Poglejte, kaj se je danes dogajalo na Veliki planini (VIDEO) razkrivamo dogajanje.

5. mesto

Aprila letos je javnost pretresla vest, da je policija zaradi uboja 85-letnice v Bertokih pridržala njeno vnukinjo. Kaj hitro se je razvedelo, da je šlo za Majo Tripar, je bila javnosti do takrat znana po glasbenih stvaritvah. Več o dogodku in njeni glasbi v članku Ubita babica Majo navdušila za petje: pred dnevi naj bi jo pokončala z nožem (VIDEO).

4. mesto

»Spomin na Christiana, ki ga nekaj let žal ni več med nami. Spomnim se, da mi je pripovedoval, kako rad ima Sašo Lendero, in vedno sva kakšno zapela.« To so besede Jasne Kuljaj, ki jih je objavila ob videoposnetku z malim borcem. Več pa v članku Jasna objavila ganljivi posnetek pokojnega otroka.

3. mesto

Oddaje v živo znajo biti za gledalce izredno zanimive, reakcije, ki se zgodijo med njimi, pa neprecenljive. Tako so se v eni od Tarč na RTV Slovenija soočili Luka Mesec (Levica), Matej Tonin (NSi), Aleš Hojs (SDS) in Marjan Šarec (LMŠ), ob enem od dogodkov pa voditeljica Erika Žnidaršič ni zmogla več ostati resna. Podrobnosti v članku Burno dogajanje v Tarči, voditeljica ob tej izjavi komaj zadrževala smeh (VIDEO).

2. mesto

Le nekaj dni potem, ko je posnetek zakrožil po spletnih omrežjih, je dostavljavec znanega spletnega prodajalca dobil odpoved. Razlog? Sledite povezavi (Posnetek občevanja v kombiju ga je stal službo (VIDEO)), pa vam bo vse jasno

1. mesto

Bralci ali gledalci ste največkrat kliknili na članek, v katerem je bil priložen posnetek dogodka iz oddaje Dobro jutro na RTV Slovenija. Vpletena je voditeljica Ana Tavčar Pirkovič in gledalec Viktor, ki je med oddajo v živo izustil nekaj, kar je voditeljico pustilo odprtih ust. Več o tem pa v članku Med oddajo v živo šokiral voditeljico Ano: Bejž v pi***! (VIDEO).