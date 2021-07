Zažiga v vročih hlačkah v duetu z vročim Špancem (FOTO)

Z zvezdo flamenka, ki ga je intervjuvala pred leti, sta tesna prijatelja in umetniški duet.

je vnukinja pisateljaKosmača, ki sledi dedkovi poti. Pisateljevanje je, pravi, vpeto v njeno življenje in nepogrešljivi del njega. »Ne predstavljam si, da bi lahko dalj časa ne pisala.« Pred dvema letoma je že izdala svoj prvi roman Utvare, pod njenim mentorstvom pa so udeleženci delavnice kreativnega pisanja izdali knjigo Razlito črnilo.Druži se s seksi koreografom in plesalcem svetovnega slovesa, ki je za delo prispeval svoje ilustracije. A Kosmačeva vztraja, da sta s seksi vročekrvnežem le prijatelja. »Ne pričakujem nobenega čustvenega prevrata v svojem življenju, saj mislim kar največ časa prebiti s hčerko ob jezeru, z veliko plavanja in branja,« odločno zatrdi. »Nekatera čustva in ideje so nerazložljivi. Ne morem in ne smem racionalizirati čustev, inspiracije in genialnosti, saj je slednja vedno neizbežna ter neskončno neulovljiva,« je skrivnostna umetnica.Nina veliko objavlja v španskem jeziku, saj je bila Španija tako rekoč njena druga domovina, s starši pa je kot ptica selivka puščala gnezda v mondenih središčih Evrope. S polno paro se – čeprav uživa v poletju in se mu razgalja v polnosti, skorajšnje srečanje z abrahamom pa spretno prikriva z vročimi hlačkami, ki so to poletje njen zaščitni znak –, pripravlja na jesen, ker bo v deželi bikoborb in flamenka izšla druga knjiga zgodb Srebrn prah, ki jo bo dopolnila tudi izdaja v slovenskem jeziku. Tudi pri tej se je pod likovno gradivo podpisal španski zvezdnik. Da jabolko ne pade daleč od drevesa, potrjuje tudi z rednim objavljanjem poezije in s predavanji o zvezdah svetovne književnosti prek zooma.O njenem posebnem pristopu pričajo tudi oblačila; tako se je že zgodilo, da se je ob predstavitvi literarnega zvezdnika preoblekla po njegovi podobi. Tako je že smuknila tudi v bolj konservativno opravo ameriških pisateljicin. Nina pa bo to soboto ponosno stala v Cafe Teatru v Kranju, pred Prešernovim spomenikom, kjer bodo imeli njeni učenci kreativnega pisanja dramsko uprizoritev knjige. »Vsak dan, ki ga preživim v družbi knjig ali čokolade ali v pogovorih o literaturi, je zame praznik. Obeta se nam vroče poletje ob branju peklensko hudo vročih knjig,« še sporoča svojim sledilcem.