Drama in zavijanje z očmi: tako so reagirali barovci, ko sta se jim pridružila Slovenca (VIDEO)

V resničnosti šov Bar, ki se odvija v Beogradu, sta vstopila tudi slovenska resničnostna zvezdnika Ksenija Kranjec in Jan Klobasa. Odzivi sotekmovalcev so bili različni, da ji vsi niso najbolj naklonjeni, pa je občutila tudi temperamentna Korošica: »Od nekaterih čutim slabo energijo, saj bi raje videli, da me ni tukaj.«

Do incidenta je prišlo že zaradi razporeda dela, saj je Ksenija vztrajala, da želi prvi dan za šankom preživeti z Janom. Slovenka je dejala, da jo je vodja Luka razočaral, saj da želi pokazati, kdo je šef.

Medtem ko je Ksenija govorila o tem, kako si predstavlja način dela naslednji dan, je Damir zavijal z očmi. »Ne maram teh »zadrugarjev«, to so 'fake' ljudje,« je dejal in dodal, da je Slovenka šele prišla, a že pametuje. Da se bo novincev raje izogibala, je dejala tudi Maja.

Završalo je tudi za šankom.