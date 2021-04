Zaskrbljen zaradi videza Eve Irgl

(44) že od leta 2004 greje poslanske klopi, v tem času pa si je pridobila sloves ene najlepših parlamentark. Nekdanja televizijska voditeljica je tudi ljubiteljica mode in rada pozira v modnih kosih oblačil, s fotografijami pa nato razveseljuje svoje sledilce. Poslanka SDS navdušuje tudi s svojo brhko postavo, a kot kaže, nekateri vendarle menijo, da ji kakšen kilogram in s tem kakšna oblina več ne bi čisto nič škodila.Poslanka je na instagramu objavila zapis, da vedno sledi načelu, »da je v razpravah in pogovorih treba ohraniti tako sogovornikovo kot svoje dostojanstvo. Od tega načela ne odstopam. Spoštljiva, lahko tudi ostra, vendar pa z argumenti podprta razprava je tisto, kar v politični debati tudi cenim.« Ob tem pa je objavila fotografijo, na kateri je v temnomodri obleki slikana od strani. Tako je pokazala tudi svoj ozki pas in bila deležna pohval tudi na račun videza, zaradi suhe postave pa je en zaskrbljen (in hudomušen) komentator vprašal (nelektorirano): »Madona a ti nič ne dajo jest??«