Slovenec je zasenčil celo Eda Sheerana

Izjemni slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, ki že leta živi in dela v Veliki Britaniji, kjer je spoznal svojo ženo Janette Manrara, prav tako plesalko, že nekaj let uspešno sodeluje v oddaji Strictly Come Dancing. Ptujčan s svojo lepo ženo navdušuje mlajše generacije, in čeprav je v plesnih čevljih odplesal na tisoče plesov, je priznal, da je bilo izjemno razburljivo.

Aljaž in njegova najdražja sta se namreč v omenjeni oddaji zavrtela ob skladbi Bad Habits britanskega zvezdnika Eda Sheerana, nato pa se jima je kot presenečenje na odru pridružil tudi zvezdnik. Na koncu jima je zaploskal in dvignil palec, kar si Aljaž šteje v veliko čast. Razkril je še, da je prav Sheeran eden njunih najljubših pevcev.

»Ne bom lagal, to so bile najbolj živčne minute v mojem življenju,« je priznal Aljaž, njegova Janette pa je hvaležna, da se je lahko na parketu in pred kamerami končno spet zavrtela s svojim možem, o katerem je še dejala, da bi ga lahko ves dan gledala plesati.