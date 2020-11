Zaroka kot iz sanj: tako je slovenski športnik presenetil svojo drago (VIDEO)

Slovenski deskar prostega slogate dni kar žari. Njegova izvoljenkaje namreč praznovala rojstni dan, za darilo pa dobila posebno presenečenje.Že zjutraj je 24-letni Velenjčan, ki je prav tako prejšnji teden praznoval rojstni dan, po stanovanju prižgal svečke, dobila je šopek in prvo darilo. Nato pa sta se odpeljala do ljubljanskega letališča, kjer jo je čakalo naslednje presenečenje: polet z letalom. Bilo je kot v filmu, pilot ju je odpeljal nad travnik, kjer sta ugledala veliko belo srce in napis »Nina, ljubim te«.To pa še ni konec. Ko so pristali, je sledila pika na i: Tim je pokleknil in iz žepa potegnil zaročni prstan. »Rekla je DA!«, je zapisal na instagramu in objavil s posnetki tega romantičnega dne, ki ga srečnici Nini najbrž zavida marsikatero dekle.