Zaročenka priljubljenega slovenskega pevca: Tokrat jokam od žalosti (FOTO)

Yvonne Srdoč, lepa zaročenka slovenskega reperja Challeta Salleta, je ob izgubi svojega hišnega ljubljenčka, za katerega je skrbela zadnjih trinajst let, objavila žalostni zapis.

»Adijo Riki, moj prdonja, moj Riko Piko,« je zapisala in dodala, da je leta 2010, ko je prejela kosmatinca v dar, jokala od sreče, zdaj joka od žalosti. »Naš Riko Piko je odšel za mavrico, tam, kjer ga nič več ne boli. Hvala ti za vse lepe trenutke in se vidimo nekega lepega dne,« je zapisala in objavila njuno skupno fotografijo.

Preberite še: