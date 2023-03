Zaradi te fotografije so prepričani, da bo Luka Dončić kmalu postal očka (FOTO)

Minuli vikend je vodstvo kluba Dallas Mavericks, v katerem je glavni zvezdnik naš Luka Dončić, organiziralo dobrodelno prireditev Mavs Ball. Udeležili so se je košarkarji kluba in drugi eminentni gosti. Športniki so s seboj pripeljali tudi svoje lepše polovice, med katerimi je zagotovo skoraj največ pozornosti pritegnila izbranka Luke Dončića.

Par sta že dolga leta, vse odkar sta se kot najstnika spoznala na otoku Krk, kjer sta kot otroka preživljala poletje.

Anamaria se zadnje čase na družabnih omrežjih ne pojavlja toliko, kot se je včasih, zato so vedno vse oči uprte vanjo, ko se pojavi ob košarkarju. Tako je bilo tudi na dobrodelni prireditvi, po kateri so celo zaokrožile govorice, da bi lahko bila Anamaria v veselem pričakovanju. Na fotografijah in posnetkih, ki so jih objavili v klubu, je videti, kot da pod obleko skriva zaobljen trebušček?

Govoric, ki so se pojavile, nista komentirala, so pa nekateri mnenja, da vendarle ne gre za nosečniški trebušček, temveč zgolj za nesrečno postavitev, kot in padec svetlobe.