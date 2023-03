Zaradi te fotografije je udaril po spremljevalki Roberta Goloba Tini Gaber (FOTO)

Nekdanji poslanec nekdanje stranke SAB Marko Bandelli pogosto spregovori brez dlake na jeziku. V oko mu je tokrat padla spremljevalka predsednika vlade Roberta Goloba Tina Gaber.

»Zdaj vem, da me boste nekateri spet zmerjali, ampak povejte, kaj za hudiča ima za delati "punca" dr. Robert Golob s psom na neki seji v državnem zboru,« je zapisal pod fotografijo, na kateri je Gabrova z druščino in belim psom.

Državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud Maksimiljana Polak in vodja kabineta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč sta se srečala s predstavniki prostovoljnega Društva Tačke pomagačke in drugimi predstavniki zagovornikov živali. FOTO: KPV