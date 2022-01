Zaradi te fotografije Boruta Pahorja se valjajo od smeha (FOTO)

Predsednik države Borut Pahor je zelo domač na spletnih omrežjih. Na instagramu mu sledi 130.000 ljudi, ki jih redno razveseljuje z objavami. Nazadnje je objavil fotografijo, na kateri igra biljard, in jo pospremil z zapisom: »V biljardu je nekaj zelo življenjskega. Žogice se ne odbijejo vedno tako, kot si zamisliš. Vendar zato ne vržeš palice v kot.«

Sokolje oko bralcev je opazilo, da Pahor očitno ne spoštuje pravil igre, saj bi moral barvaste krogle v luknjo poslati z belo, medtem ko to on, vsaj na fotografiji (vidite jo spodaj), skuša storiti z barvasto. Nekateri komentatorji so se nasmejali, drugi pa zapisali, da gre morebiti za neko novo igro ...