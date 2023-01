Rekli so ji, da je neplodna, a je spremenila prehrano in zanosila

Petra Planinc, po izobrazbi specializantka radiologije, ima za sabo številne težke preizkušnje, ki pa so ji naposled prinesle pomembna življenjska spoznanja, ki jih danes predaja naprej drugim, ki potrebujejo tovrstno podporo. V najstniških letih in kasneje se je soočala s prekomerno telesno težo, nerednim menstruacijskim ciklusom in drugimi težavami, zato je slutila, da bi lahko imela težave z zanositvijo. Njena bojazen se je uresničila, ko sta si s partnerjem želela ustvariti družino, pa jima to nikakor ni uspelo. Ginekološki pregled je pokazal na sindrom policističnih jajčnikov, zaradi česar naj bi bila neplodna.

Vendar pa se Petra ni želela sprijazniti z izvidom, temveč se je pogumno borila za uresničitev svoje srčne želje postati mama. Pri tem se je nekaj časa posluževala medicinske pomoči, nato pa je začela samostojno preučevati to področje in uvajati spremembe v svoj življenjski slog, ki bi ji pomagale doseči zastavljen cilj. Kot sama pravi, je bila ena ključnih stvari ta, da je spremenila svoje prehranjevalne navade.

Petra je danes ponosna mama treh otrok, svoje dragoceno znanje pa prenaša naprej v obliki individualnih svetovanj, ki jih vodita skupaj s partnerjem. Tudi on prihaja iz zdravstvenih vod, spozna pa se tudi na kraniosakralno terapijo, manualne tehnike in ima znanje iz kitajske medicine. K njima se obračajo ženske in pari, ki se srečujejo z neplodnostjo, si želijo odpraviti hormonsko neravnovesje ali pa se zgolj pripravljajo na čim bolj zdravo nosečnost in poporodno obdobje.

