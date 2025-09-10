Zaradi nove pesmi Natalije Verboten sta si skočila v lase Grošljeva in Kumer! Poglejte, kako sta se sporekla

Vsestranska Natalija Verboten je v torek na družbenih omrežjih predstavila delček svoje nove pesmi z naslovom Made in Slovenija. Videospot za novo žurersko pesem je posnela na 6 različnih lokacijah: obiskali so Veliko Planino, Bled, Ljubljano, Ptuj, Zgornjo Kungoto in Otok Ljubezni v Ižakovcih.

Pesem je v celoti objavila danes, a že včeraj je na družbenih omrežjih nastala vneta razprava med slovenskimi glasbeniki in tekstopisci. Vse se je vrtelo okoli vprašanja, za koga je bila prvotno pesem napisana.

Pevka Špela Grošelj je bila nad slišanim navdušena in je kot prva v komentarju zapisala, da je pesem odlična in da je bila leta 2010 napisana zanjo kot prvi solo po odhodu iz skupine Atomik Harmonik. »Končno jo boš 'postavila na zvočni zemljevid' prav ti! Zaenkrat se sliši top, počakam še na kitice,« je v torek pohvalila izsek videospota.

Na družbenih omrežjih je predstavila delček nove pesmi, v komentarjih pa se je zaiskrilo med Kumrom in Grošljevo. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Njen zapis je komentiral pevec Domen Kumer. Grošljevo je popravil, da pesem Made in Slovenija ni bila narejena zanjo, saj je bila v tej obliki, kot je danes, ustvarjena leta 2010 izključno za Natalijo. »A ne, Mirna Reynolds? Sicer pa pesem poleg melodije načeloma vsebuje še besedilo in druge elemente.«

Bivša članica skupine Foxy Teens, Mirna Reynolds je na njegovo vprašanje odgovorila pritrdilno, in dopisala, da je zelo vesela, da jim je po vseh teh letih projekt uspelo tudi dokončati.

Grošljeva in Kumer nista več v stiku

Komentarji so Grošljevo razočarali, zato je postavila pod vprašaj spomin Kumra, ki naj bi mu očitno malo ponagajal. Pevca, ki sta bila dolga leta prijatelja, zdaj, po besedah Domna Kumra, nista več v stiku. »Očitno me je spomin zapustil - odkar nisva več v stiku,« ji je vrnil žogico Kumer.

