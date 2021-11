Znani Slovenki nagrada, potem še izdatna porcija gnojnice

Dobitnica letošnje Ježkove nagrade, ki jo podeljuje RTV Slovenija, je Svetlana Makarovič. Verjetno ni Slovena, ki umetnice ne bi poznal, če ne po knjigah ter nastopih na odrih in pred kamerami, pa po izrečenih besedah. Teh res ne špara in njen jezik je res oster. Nekaterim je to všeč, drugi pa jo ravno iz tega tega razloga prezirajo.

Takoj po razglasitvi, da gre nagrada v roke Makarovičeve, se je na družabnih omrežjih vnel spopad. Mnogi so izrekali javne pohvale, mnogi pa udrihali po njej.

»Očitno jo je dobila, ker razdvaja slovenski narod, poveličuje diktatorske simbole. Ima dobro pokojnino, a prispevkov ZPZ-u ni nikoli plačevala. Živi na račun tistih upokojencev, ki so plačevali prispevke ZPIZ-u,« se glasi eden od komentarjev. Nekdo je zapisal, da bi ji jo RTV Slovenija morala nemudoma odvzeti, drugi pozivajo k bojkotu plačevanja RTV prispevka. Nekateri so šli še korak dlje in pišejo, da obžalujejo, da je čas zažiganja čarovnic mimo. Na drugi strani so tisti, ki so se razglasitve dobitnice nagrade razveselili in smatrajo, da če si kdo Ježkovo nagrado zasluži, si jo ona.

V duhu teh obračunavanj na družabnih omrežjih smo na RTV Slovenija zaprosili za zapisnik o izbiri dobitnice nagrade, vendar so nam iz RTV Slovenija odgovorili: »»Zapisnik žirije ni javen dokument, a tudi če bi bil, ne vsebuje poimenskega glasovanja članov žirije.«

Žirijo, ki je prej omenjeno igralko, dramatičarko, glasbenico, ilustratorko, pesnico, pisateljico, scenaristko in režiserko med množico kandidatov izbrala za najvrednejšo nagrade, so sestavljali predsednica Jelka Stergel, Alenka Gotar, Gašper Salobir, Ingrid Kovač Brus, Nejc Jemec, Andraž Pöschl in Vanja Vardjan.

