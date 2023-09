Zaradi hemoroidov znan obraz s televizije obupan: Na trenutke zelo težko hodim, s težavo sedim

Težave tam spodaj marsikoga spravijo v obup in marsikdo si o tem ne upa spregovoriti – hemoroidi so še vedno tabu. A nekdanji sodelujoči v resničnostnem šovu Bar, Nejc Rek, ruši meje in je o svoji težavi spregovoril na glas.

Že pred časom je priznal, da ga pestijo težave s hemoroidi, zdaj pa so se mu ponovili.

Zaradi hemoroidov bo iskal tretjega strokovnjaka

»Jem tablete in si mažem, skušam paziti na prehrano. Tisti, ki ste jih že imeli, seveda veste, da je to zelo neprijetna težava, ki te spravlja v obup. Za točno enake težave sem bil že dvakrat na pregledu. Prvič, če se ne motim 2020 v Mariboru, drugič pa letos v Ljubljani. Na obeh lokacijah niso videli nobene težave za odstranitev zunanjega hemoroida,« je potarnal.

Peče kot bi gorel

Pomoč bo zdaj iskal še pri tretjem strokovnjaku. Kot pravi, so bolečine res hude: »Bolečine takšne za znoret, peče kot bi gorel, kri teče kot nora in se ves čuti kako curlja, počutim se ogabno, na trenutke zelo težko hodim, s težavo sedim. Skoraj tako je, kakor pri menstruaciji, kolikor poznam zadevo.«

Neprijetnost v spodnjicah

Pred dvema dnevoma se mu je zgodila še sila neprijetna stvar: »Skoraj me je kap, ko sem pogledal boksarice, ki so bile čudne barve. Danes pa je tudi spet očitno počilo in kar teče kot iz škafa v meni. Upam, da se izboljša, čeprav verjetno bom na vrsto za pregled in obravnavo prišel takrat, ko se že ne bo več videlo kaj dosti.«

Upa na operacijo

Pa to ni edina zdravstvena tegoba, ki ga daje, zato je zapisal: »Ja, imam pa res srečo ... Težave s problemi. Res upam, da se zgodi še letos čudež in pridem do operacije, ki bo vsaj malce uredila zadevo in da tile skrivnostni izpuščaji izginejo za vedno. Zato se opravičujem, če nisem toliko odziven in tudi osebna srečanja ne pridejo preveč v poštev.«