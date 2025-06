Žar akademija na Ptuju (FOTO)

Namenjena je izključno ljubiteljem peke na žaru. Ob tej priložnosti so izvedli tudi prvo Weber Grill akademijo, ki jo je vodil mojster žara Dejan Mastnak. Udeleženci, predvsem lokalni prepoznavni obrazi, so se učili priprave različnih jedi na žaru – od pravilne temperature, začimb in omak do načina serviranja. Med tistimi, ki so bili željni znanja, je bil raper Emkej, ki je pokazal tako spretnosti za mikrofonom kot tiste za žarom. Mastnak je poudaril pomen dobre priprave, pravilne izbire opreme in uživanja v družbi ob peki. »Takšne akademije bodo potekale tudi v prihodnje,« so poudarili.

Maksimiljan Kadivec iz Ptujske kleti je skrbel, da grla niso bila suha.

Matic in Edi Stropnik s prvim uvoženim webrom iz leta 1992

Emkej je rapal in pekel na žaru.

Sledil je sprehod po prostoru, kjer je bila razstava žarov, dodatkov in znamenitih švicarskih nožev. Direktor podjetja Rösler Matic Stropnik je poudaril, da želijo, da trgovina postane regijsko središče za ljubitelje znamke Weber, s posebnim poudarkom na gril akademiji, na kateri se udeleženci učijo pravilne priprave mesa. Njegov oče Edi Stropnik, soustanovitelj podjetja, je obujal spomine na začetke podjetja iz leta 1992, ko je v Slovenijo pripeljal prvi rdeči Webrov žar. »Do danes ni bilo treba zamenjati nobenega izvirnega dela; čeprav je garancija zanje 10 let, so praktično neuničljivi že dobrih trideset let.«

Peter Matjašič je tokrat pekel, sicer pa je strokovnjak za bonsaje.

Novinarka kulture Tjaša Gajšek je stopila iz cone udobja.

Ob jedeh so predstavljali tudi vinska priporočila iz Ptujske kleti, ki jih je podal enolog Maksimiljan Kadivec.