Zaprt na Kitajskem, nato še doma

V svet mode je Marko Degenek prišel po naključju. »Zgodilo se je v Čopovi ulici v Ljubljani, ko je pristopila visoka skavtinja in manekenka in me vprašala, ali bi me morda zanimalo delo manekena. Takrat, še bolj sramežljive narave, sem nesamozavestno odvrnil, da to pa že ni zame, ter se ji lepo zahvalil. Ko pa se mi je čez nekaj dni enako zgodilo v družbi sestre, ki je bila prav tako vabljena na manekensko pot, se je vse začelo.«Zdaj, po 13 letih, se še živo spominja prvega kastinga in dela za velik Diorjev dogodek v Narodnem muzeju. »Kastinga sem se udeležil z mavcem na roki. Naročnik me je vprašal, ali bo mavec do dogodka ...