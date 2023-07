Zapeljiva Tina Gorenjak ima čudovito novico

Tina Gorenjak je igralka, vsestranska umetnica in ljubljenka slovenskega občinstva. V njeni bogati karieri smo jo lahko občudovali v televizijskih serijah, oddajah, filmih in gledaliških predstavah. Letos je presenetila z izdajo knjižnega prvenca z naslovom Najti ljubezen.

V teh dneh je na družbenih omrežjih sledilce navdušila z objavo zapeljive fotografije v kopalkah in spodnjim zapisom, ki ga objavljamo v celoti nelektoriranega:

»Za rojstni dan sem dobila čudovito informacijo: NAJTI LJUBEZEN je najbolj prodajana knjiga v Mladinski knjigi. Hvala vsem, ki ste jo kupili. Hvala za vaša številna sporočila in navdihujoče komentarje. Pišete mi mlajši in starejši, ženske in moški. Neizmerno sem srečna, da vam je knjiga prinesla toliko lepega in dobrega. To je zame največje darilo. Hvala vam iz srca!

Tukaj je le nekaj vaših čudovitih misli:

Čestitke za knjigo! Z velikim veseljem sem jo prebrala na mah. Tako zanimivo opisuješ tvoje »tegobe«. To je roman poln humorja, ironije, ki nasmeji in da tudi misliti. To je knjiga, ki ni za eno branje, k njej se vračaš. Hvala za tvojo energijo. Bravo Tina, piši še!!!

Draga Tina, ta knjiga si ti, kot bi sedela z menoj, iskrena in odprta in zabavna in tako zelo človeška. Hvala ti, da v svetu filtriranih srečnih slik na družabnih omrežjih in siceršnjega vsesplošnega pretvarjanja odkrito pripoveduješ o stvareh, ki jih tako ali drugače prej ali slej doživljamo vsi, pa jih zakopljemo nekam globoko in jih morda ne priznamo niti najbližjim niti sami sebi. In da pokažeš, da nam ob življenjskih razočaranjih in neizpolnjenih hrepenenjih ni treba zdrsniti v grenkobo in zamere, temveč lahko obdržimo vedrino, humor in ponos.

Ravnokar sem prebral tvojo knjigo Najti ljubezen in sem se ti želel zahvaliti. Res je super knjiga. Razveselila me je in sprostila, večkrat zelo nasmejala, na trenutke je napeta, šokantna. Ampak čez celotno zgodbo čustvena, napisana iskreno in iz srca. Že dolgo nisem knjige tako z užitkom bral, za kar se ti res lepo zahvaljujem in hkrati čestitam ob izidu prvenca.

Tvojo knjigo sem, kot najbrž vsi, požrla na mah. Prepoznala sem se v 85ih odstotkih knjige. Rada bi ti izrekla veliko zahvalo, ker si se popisala z vsemi bolečimi detajli vred. Tvoji intima, avtentičnost in krhkost, s katerimi si se razkrila so prav balzamični. Ta knjiga je NAD dragocena. Hvala, ker si zapisala tudi mojo biografijo. Sama je ne bi niti znala, niti je ne bi upala. Bravo!«

