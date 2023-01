Zapela je v rdeči izložbi

Mariborski modni oblikovalec David Hojnik, ki je pred letom dni odprl svoj modni studio v starem mestnem jedru štajerske prestolnice, velja za človeka, ki zna odlično popestriti svoje izložbe in delovni prostor. Tudi tokrat ni razočaral. Letos je svoj atelje pobarval v rdečo, njegova ideja pa se je odlično ujela s pesmijo Rdeče, ki jo je na letošnji slovenski popevki zapela Maja Keuc - Amaya, ena izmed njegovih muz.

David Hojnik je dolgoletno sodelovanje z Amayo nadgradil v rdečo kolekcijo. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Rdeče je poimenoval tudi svojo kolekcijo, ki jo je pripravil v sodelovanju z glasbeno umetnico, ki se je pred časom vrnila iz Švedske, kjer je dolga leta živela in ustvarjala. Maja je na dogodku kar v izložbi zapela pesem Rdeče, medtem pa so se zbrani ob njenem malce drugačnem nastopu sladkali z rdečim penečim se vinom in slaščicami.