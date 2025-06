Žametna večerja tokrat na Lentu

Žametna večerja je ime, s katerim so organizatorji iz Najstarejše trte, Factumeventa ter VSGT in SŠGT Maribor poimenovali najdaljše omizje pod Alpami in ki že nekaj let velja za eno najprestižnejših pojedin v mestu ob Dravi na prostem. Vrsto let je bilo glavno prizorišče dogodka pri Biotehniški šoli med vinogradi pod Kalvarijo, letos pa so se organizatorji vendarle odločili narediti drzno potezo, in sicer so večerjo organizirali pri Guinnessovi rekorderki na Lentu. »Več kot 80 študentov in dijakov pod budnim očesom mentorjev ves večer razvaja 160 gostov,« je poudaril Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor, ki je gostom tokrat za glasbeno spremljavo namenil mlado pevko Zalo Smolnikar - Záli, za ogrevanje pa so vrteli zimzelene slovenske popevke na gramofonskih ploščah.

Eva Lozina, vodja kabineta župana, se je v javnosti prvič pojavila z novim partnerjem Andražem Fistravcem.

Hladno predjed je pod mentorstvom chefa Roka Smolnikarja pripravil Žiga Salkič, za toplo predjed pa je pod mentorstvom Janeza Bratovža poskrbela Pija Frešer. Sebastjan Plevčak je z ekipo Restavracije 7 produciral drugo toplo predjed, veliki finale pa je bilo delo Bratovževe JB Restavracije. Novo prizorišče je bilo tudi priložnost, da se neformalno odpre t. i. dravska plaža, na kateri so obiskovalci ob rosnih kozarcih Pliberška, Familije Estate, Steyerja, Marofa in številnih drugih pričakali jutro.

Program sta povezovala Filip Flisar, dolgoletni športni obraz Maribora, ter Sandra Antić.

Žametna večerja se je iz vinogradov pod Kalvarijo preselila na prenovljen Lent pred hišo Najstarejše trte.

Boštjan Vilčnik, solastnik Press Clipping, z ženo Patricio ter Jure Struc, direktor Zavoda za turizem Maribor