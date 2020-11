Žaluje tudi Boki Nachbar

Kaj reči, ko si povedal in pokazal vse, tako na igrišču kot v življenju?

Nachbar se je od Milete učil v dresu Laščanov. FOTO: TOMI LOMBAR

Med košarkarji, ki so v Sloveniji praznovali prehod v to stoletje, je bil tudi srbski igralec, ki je pet let igral v dresu Zlatoroga in pustil velik pečat na parketu in zunaj njega. Zato ni čudno, da je številne prizadela njegova prezgodnja smrt zaradi hude bolezni. Lisica je umrl minulo sredo v Srbiji, kjer je bil rojen leta 1966. Izšolal se je, delal, pri 19 letih pa začel resno trenirati košarko. Leta 1992 je začel igrati v prvi postavi Crvene zvezde, s katero je bil dvakrat državni prvak. Po petih letih v dresu Zlatoroga je šel v Francijo (Limoges in Le Mans), kariero pa sklenil 2008. v Rudarju v Trbovljah. »Kot 19-letniku si mi pokazal, kaj pomeni biti veteran, mi na igrišču kril hrbet in nasprotniku dal vedeti, da bodo morali obračunati s tabo, če bodo pregrobi z mano. Mileta Lisica, hvala za lepe spomine. Počivaj v miru,« se ga je spomnil naš nekdanji as, ki se je od Milete učil v dresu Laščanov. »Kaj reči v teh težkih časih? Kaj reči, ko si povedal in pokazal vse, tako na igrišču kot v življenju. Velik človek, košarkar in prijatelj. Bili smo posebna ekipa tako na igrišču kot na kavi., moj prijatelj, počivaj v miru. Iskreno sožalje družini,« žaluje, ki je bil pokojnikov soigralec v Laškem.»Ne vem, kaj naj rečem o človeku, s katerim sem preživel pet fenomenalnih let. Nimam besed. Enostavno sem žalosten in brez energije. Toliko nasvetov si mi dal, tako košarkarskih kot življenjskih. Neprecenljivo,« se je od legendarnega košarkarja poslovil. V sredo zvečer je beograjska Crvena zvezda v zaostali tekmi 4. kroga Evrolige porazila francoski Asvel, preden pa je trener Beograjčanov povedal kaj o tekmi, se je poklonil soigralcu iz Crvene zvezde. »To tekmo in to zmago posvečam prijatelju Miletu Lisici, ki je preminil. Leta smo preživeli v Zvezdi, imenitna leta, in to posvečamo predvsem njegovi družini,« je poudaril