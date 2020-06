Žalostna vest, poslavljajo se od znanega Slovenca

V tej knjigi nikakor ne gre za to, da bi lepoto ponovno zapirali v okvire opredelitev, temveč da bi jo projektirali takšno, kot obstaja v naravi in v človeškem bitju. Gre za to, da izkažemo spoštovanje Stvariteljevemu delu pa tudi človeškemu ustvarjalnemu duhu, zato da bo bralec med prebiranjem teh strani lahko odkril skrivne povezave, ki žensko lepoto vzporejajo z lepoto drevesa, lepoto grškega Apolona z abstraktno sliko, lepoto kitajskega lepopisja z arhitekturno stavbo ali morda lepoto sodobnega kipa z dežno kapljico, ki se blešči s travne bilke. Razvrščanje mnogoterih obrazov nespremenljive in neopredeljive lepote v knjigo je bil velik izziv. Izziv, ki ga hkrati zastavljam sebi kot lepotnemu kirurgu in sebi kot človeku, ki ga je prevzela Planinšek leta 2015. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo



Pred osmimi leti je našo ekipo, novinarko in fotografa, povabil v svoj dom, kjer je nastal zanimiv intervju. Med drugim je povedal: »Najstarejša, ki si je povečala prsi, je bila okoli šestdeset let, pri mladih pa je pogoj polnoletnost. Čeprav v mojih očeh dekleta dozorijo pri 21. A pri 18 letih imajo že to pravico, vendar jaz želim, da so s tem seznanjeni tudi starši. In veliko je 18-letnic, ki si želijo povečanih prsi.«





Poroka in ločitev z Uršo Draž

Na operacijo pripeljal 14-letnega sina

Preminil je priznani plastični kirurg. Od njega se na faceboooku poslavljajo mnogi.Planinšek, specialist plastične in rekonstruktivne kirurgije, se je rodil leta 1962. Odpravljanje lepotnih pomanjkljivosti je imel za poslanstvo. Napisal je tudi knjigo z naslovom Lepo, v kateri je pisal o lepoti, staranju in estetski kirurgiji.,« je zapisal.Vedno je bil razigran, stilsko drzen in poln iskrivih izjav. Na tednu mode leta 2016 so bili prijatelji in znanci šokirani, ko so ga videli zelo slabotnega . Planinšek je bil v preteklosti poročen s priznano modno oblikovalko, rodil se jima je tudi otrok.Planinšek je vložil tožbo proti nekdanji radijski in televizijki, ki je bila njegova podnajemnica Ta naj bi mu uničila stanovanje, hodila po predalih, uničila parket ... Leta 2013 je prejel izredno odpoved UKC Ljubljana, ker je v operacijsko sobo pripeljal svojega 14-letnega sina in vztrajal, da ta sodeluje pri operaciji.Sicer pa se je pojavljal na številnih dogodkih, bil v družbi različnih lepotic in znanih Slovencev in Slovenk. Leta 2005 je bil razglašen za najbolje oblečenega Slovenca.Takole se od Planinška poslavljajo na facebooku (nelektorirano):»Knjiga se ja zaprla za vedno, a ljubezen se ne bo nikoli ustavila.«»Neponovljivi Franc! Počivaj v miru. Sožalje družini.«»Ojej, točno pred 2 dnevi smo se pogovarjali o njem, kakšen krasen učitelj je (bil). Po vsaki operaciji, še vedno in vsakič, po toliko letih, ob zadnjem šivu se vprašam, če je ok ali vse podret in popravit, da bo odlično, kot je Franc učil... Naj ti bo slovenska zemlja lahka.«»Zelo žalostna novica, ravno danes sem se spomnil nanj, kako kaj, in zdaj berem to vest. Eden in edini, neponovljivi, izvrsten učitelj in izjemen kirurg, počivaj v miru, spoštovani kolega.«