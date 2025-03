Žalostna novica: umrla je hčerka znane slovenske igralke

Iz SNG Nova Gorica so sporočili, da je umrla Barbara Babič, ki je bila igralka novogoriškega gledališkega ansambla med letoma 1995 in 2004. Gre za hčerko znane slovenske igralke Teje Glažar, ki je med drugim nastopila v filmu Gajin svet 2 ter v televizijski nadaljevanki Reka ljubezni.

»Barbara Babič, hči Jožeta Babiča in Teje Glažar, je z novogoriškim gledališčem odraščala. Kot otrok je nastopila v uprizoritvi Prividi Simone Machard in nato sodelovala pri več predstavah še pred študijem dramske igre na ljubljanski AGRFT. Kot študentka je igrala tudi v Mestnem gledališču ljubljanskem, po študiju pa najprej kot gostja v predstavah takratnega Primorskega dramskega gledališča,« so pri SNG Nova Gorica zapisali na Facebook strani. Dodali so, da je v desetletju igralskega angažmaja v Novi Gorici ustvarila več tankočutnih dramskih kreacij in da so njen igralski opus bogatile tudi filmske in televizijske vloge.