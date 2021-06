Zaljubljena Raay in Marjetka: Kar opisujeva v svoji glasbi, tudi živiva

Travnik, dekica, modro nebo, dva navihana sinčka, ki nama včasih tudi kak siv las povzročita, je najbolj romantično, kar si lahko predstavljam.

Zakoncainsta izdala svojo prvo ljubezensko pesem. Čeprav se zdi, da ves čas izdajata nove, pa odkar ustvarjata v slovenščini, še nista posnela skladbe z ljubezensko tematiko. »Pisala sem o novih začetkih – Obujem nove čevlje, pa o družini v skladbi Drevo in o enostavno dobrem dnevu in pozitivi v pesmi Dobr' gre,« pravi Marjetka in dodaja, da se v glasbi rada dotika nevsakdanjih tematik. »1000 let pa je najina pesem. Kar opisujeva v svoji glasbi, tudi živiva. Travnik, dekica, modro nebo, dva navihana sinčka, ki nama včasih tudi kak siv las povzročita, je najbolj romantično, kar si lahko predstavljam. Vesela sem, da sem to zajela v novi pesmi 1000 let, ki sva jo posnela,« je še dodala. V videospotu ne manjka poljubov in objemov. Marjetka in Raay sta nam povedala, da sta tudi sicer zelo romantična. Marjetka prizna, da je Raay še malo bolj. Rada si podarita malenkosti in pozornosti na različne praznike ali kar tako.Njuno razmerje traja že osemnajst let in še vedno sta srečno zaljubljena. »Najino razmerje je polnoletno!« je za Slovenske novice komentiral Raay in dodal: »Imava srečo, ker lahko skupaj počneva ogromno stvari, imava podobna zanimanja, poglede, in zato tudi skupaj rasteva in se dopolnjujeva. Veste, čeprav sem najbolj srečen, da imam ljubečo ženo in dva zdrava sinova, pa si še pred dvema letoma nisem mislil, da bova kdaj tak avtorski tandem. Vedno sem občudoval zakoncain, pa hrvaški tandem zakoncevin. No, pravijo, da pazi, kaj si želiš. Zdaj sva pa tu dva Vovka in vse se je zgodilo tako spontano,« nam je zaupal Raay, ki je sicer vedno rad ustvarjal z Marjetko, a v pravo tekstopisko se je prelevila v zadnjih dveh letih. »Z Raayem se znava podpirati tudi takrat, ko ni vse rožnato, bistvo najinega razmerja pa je predvsem zaupanje,« nam še pove Marjetka.Ko smo ju vprašali, kateri dogodek v njunem razmerju je bil najbolj romantičen doslej, sta nam odgovorila, da poleg poroke tudi rojstvo njunih sinov.