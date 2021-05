Zaljubljena Carmen ujeta s s skrivnostnim moškim: je to Gregor? (FOTO)

Carmen in skrivnostni moški. FOTO: Instagram

Nekoč poročena z znanim Mariborčanom

Vsa Slovenija spremlja burno dogajanje v Sanjskem moškem, kjer je med dekleti že prišlo do kratkih stikov. Nekaterim od njih je svoje povedala tudi Carmen Osovnikar , zato so bili mnogi gledalci presenečeni, da jo jeobdržal v tekmi za njegovo srce.Na topel in sončen torek se je zgovorna Štajerka mudila v Ljubljani, kjer si je privoščila dobro kosilo v središču mesta. A očitno tam ni bila sama, saj je s svojimi sledilci delila tudi romantičen utrinek. Med njenimi nogami se je namreč znašla moška roka, ob tem prizoru pa je Carmen zapisala »Moj, moj.« Mnogi so se verjetno vprašali, ali je v družbi postavne Mariborčanke prav sanjski Gregor.Kot smo ugotovili, je očitno Carmen ljubezen našla zunaj tega šova, saj roka skoraj zagotovo ne pripada sanjskemu moškemu. Gregor sicer ima potetovirano roko, a na tem delu ne. Na informacije o tem, kdo je skrivnostni človek, ki osrečuje Carmen, bomo morali očitno še malo počakati.Carmen je bila včasih Karmen, poročena pa je bila z znanim Mariborčanom Nikom Polnarjem , solastnikom restavracije Novi Svet. Ob pogledu na fotografije izpred let se tisti, ki jo poznajo, in tudi tisti, ki so jo šele spoznali, čudijo, kako je mogoče, da je to ena in ista oseba.