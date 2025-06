Zala Smolnikar - Zali v ŠOKkastu: Verjela sem v to pot, čeprav je težka (VIDEO)

Zala Smolnikar - Zali, ki se je slovenski javnosti pred leti predstavila v šovu Slovenija ima talent, je po zdaj izdala svoj prvi studijski album. Njena pot se je začela že zelo zgodaj in ker izhaja iz glasbene družine je imela doma vedno podporo pri izbiri svoje poklicne poti. »Vedno sta me podpirala pri petju, nikoli pa me nista silila na to pot,« nam je razkrila. »Velikokrat je tudi težko, ampak ker delam res kar obožujem, nastopam, poučujem petje in pišem svoje pesmi. Tudi, ko imam slab dan, mi ga učenci polepšajo,« je razkrila. Mama in oče sta sicer podkovana glasbenika in preredko se zgodi, da zapojejo skupaj. Sicer pa je tudi učiteljica petja, kar jo še posebej polni in navdušuje. Petje je doštudirala v Avstriji, danes pa poučuje v glasbeni šoli, kjer je njena nadrejena, kar njena mama.

Prvič podvomila o odločitvi

Lani je imela prvič v življenju pomislek, če je izbrala pravo pot. »Toliko ene energije vlagaš in ne veš, če je vredno. Ko pa prideš do tiste točke, da se ti vrne, ugotoviš, da je to neka prava pot,« nam je iskreno priznala. Vsekakor se ji je vse skupaj obrestovala v letošnjem letu, ko je v svet poslala svoj prvi studijski album z naslovom V trenutku, ki ga je izdala tudi v obliki vinilne plošče. »Ljudje so me tako noro sprejeli na ta večer, da se je ustvarila ena posebna energija,« je povedala. Na koncertu se ji je pridružil tudi legendarni Oto Pestner, ki jo iskreno podpira na njeni poti.

Zala Smolnikar v ŠOKkastu. FOTO: Marko Feist

Zajokala na ukaz

Poleg petja pa jo navdušuje tudi igranje in opazili smo jo lahko v številnih slovenskih serijah, najbolj znani sta zagotovo Ja, Chef! in Primeri inšpektorja Vrenka, kjer je ob bok stopila legendarnim slovenskim igralcem. Poseben izziv je bil jokanje v enem izmed prizorov in to ji je uspelo v nekaj minutah: »Poslušala sem pesem, ki me je ganila,« nam je razkrila skrivni recept. Če bi lahko izbirala vlogo v kateremkoli žanru, bi izbrala triler. V studio je prinesla tri zanimive predmete, ki predstavljajo delčke njene prehojene poti.

