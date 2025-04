Zala Klopčič zgrožena: Sem precej prepričana, da to moda ni (VIDEO)

Znana članica podmladka SDS Zala Klopčič, ki na družbenih omrežjih večkrat komentira aktualno dogajanje, se je tokrat dotaknila mode. Kot pravi, se ji zdi, da je večini deklet moda všeč – vsaj do neke mere.

»Jaz definitivno nisem človek, h kateremu greš po modni nasvet,« pravi Zala, ki ob tem dodaja, da je prepričana, da po drugi strani zagotovo ve, kaj moda ni. Zmotile so jo nekatere ekstravagantne oprave na zadnjem pariškem tednu mode.

»Prav žalostno je gledati, kako nam propada civilizacija. Včasih je bil Pariški teden mode vrhunec evropske kulture, mode, elegance, danes pa takole …« je zapisala ob videu na omrežju X.

Od klasične elegance do ekstravagance

Pariški teden mode, eden najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, je letos potekal od 3. do 11. marca 2025 in znova dokazal, zakaj velja francoska prestolnica za epicenter visoke mode. Dogodek, ki je privabil množico oblikovalcev, vplivnežev in zvezdnikov z vsega sveta, ni razočaral – številne revije so postregle z osupljivimi kreacijami, nekateri kosi pa so zaradi svoje ekstravagance in drznosti poskrbeli celo za šok med občinstvom.