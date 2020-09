Zala in Gašper objavila to fotografijo, čestitke kar dežujejo (FOTO)

in, ki sta se z zmago na Emi 2019 izstrelila na slovensko medijsko sceno, vedno znova presenečata svoje oboževalce. Mlada glasbenika rada poskrbita, da se o njiju piše in govori. Z zadnjo objavo na instagramu pa sta sprožila pravi val čestitk in diskusij, saj sta na fotografijah v poročnem ambientu, zraven pa sta skrivnostno zapisala: »Nekdo se je danes poročil.«Številni sledilci so seveda sklepali, da sta v zakonski jarem skočila prav mlada glasbenika, zato so se pod objavo usule čestitke. Čestitali so jima predvsem oboževalci iz tujine in jima zaželeli, naj ljubezen traja večno.Spet drugi sledilci pa so hiteli razlagati, da vendarle ne gre za poročno fotografijo in da sta bila zaljubljenca le svata na sobotni poroki.