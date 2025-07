Zala in Branko Đurić skupaj na intervjuju: »Nisem ambiciozen kreten«

Konec meseca maja sta v oddaji Pri nas doma na hrvaški televiziji gostovala Zala in Branko Đurić. Skupaj namreč igrata v predstavi We will, we will rakija, za katero je tekst napisala prav Zala. Idejo za skupno sodelovanje je dala Zalina agentka, in ko je Zala besedilo napisala, ga je Đuro prebral tako kot vse ostale, brez protekcije, četudi je njegova hči.

»Zala že dolgo piše, izdala je že dve pesniški zbirki, ki sem ju večkrat prebral in jo vsakič vprašal 'Si to res ti napisala?'. Res me je presenetila. Vsekakor od svojih otrok pričakuješ, da so super, ampak to, kar je napisala, je več kot odlično. Prav tako piše za televizijske serije, napisala je nekaj scenarijev in res je talentirana. Neumno je, da hvalim svojo hčer, a je resnica. Običajno mi dajo za prebrati scenarije z vprašanjem, ali bi igral v tem ali onem delu. Da se ne hvalim, trenutno živim v takšni situaciji, da lahko izbiram, kaj bi delal. In ko mi je Zala ponudila tekst, sem ga prav tako prebral, nikoli ne bi pristal kar tako na sodelovanje, ker je moja hči.«

Na vprašanje novinarke, ali bi ji rekel, da mu tekst všeč ni všeč, je Đuro brez razmisleka takoj pritrdil, da ja in da je to normalno. »Zakaj bi si uničil življenje? Zato je to še tako posebno, da je nekdo napisal tako dober tekst in da je ta nekdo še moja hči. In še igram v našem gledališču Luda kuća.«

Đuro je polno zaposlen in na vprašanje novinarke, ali sploh kaj spi, je odgovoril, da je lahko videti kot neki ambiciozen kreten. »Vem, da sem videti kot neki ambiciozen kreten, ampak enostavno dobivam dobre ponudbe, ki jih bi bilo neumno zavrniti. Rad delam, uživam v tem. Res nisem ambiciozen, vem, da je tako videti, ampak, verjemite, nisem.«

»Poseben otrok od posebnega očeta«

Pod objavo kratkega video odseka na družbenem omrežju Facebook so se usuli komentarji. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Poseben otrok od posebnega očeta. Kakšna lepa zgodba.«

»Ko vidiš Đura, že igra, in ko govori, ga je užitek poslušati, domačin iz Sarajeva.«

»Dženo Jazvin, vsekakor! Vsakič, ko ga vidim, me nasmeji. Legenda.«

»Čudovita sta ... Naj bosta blagoslovljena s srečo!«

»Predstava je res smešna, Zala je zelo simpatična, Branko Đurić Đuro v predstavi nosi ožgano lasuljo ... sploh mu ni treba govoriti ... takoj se zasmejiš, ko ga vidiš takšnega. Po vsaki predstavi vas bo v preddverju pričakal koncert v živo in nekaj pozitivnih vibracij. Seveda pridejo tudi igralci, tako da se lahko fotografirate, če želite.«

»Kako preprosta, skromna, nadarjena in lepa je.«

»Kako lepo je opisala mantro »ma hajde«.

»No, komaj čakam, redno ga obiskujem ... absolutno najboljše gledališče ...«

