Zala ima slavnega brata

CHRNS je z Zalo in Gašperjem ustvaril tudi božično pesem Sto idej. FOTO: OSEBNI ARHIV

Odkar sta ​innastopila na Evroviziji, sta med našimi najbolj vročimi glasbeniki, ne le doma, ampak tudi v tujini. Še posebno radi ju poslušajo Španci, Nemci, Poljaki in Rusi, zanimivo pa je, da imajo celo raje njune slovenske kot angleške pesmi.Ni pa Zala edina v družini, ki s svojo glasbo osvaja svet. Še pred njo je namreč plesišča od Ibize do megafestivalov, kot sta razvpita Tomorowland in Ultra, s svojimi ritmi razplesal brat, znan tudi kot didžej in producent CHRNS. Njegovo glasbo izdajata tudi založbi najbolj priljubljenih didžejev na svetuin, od svetovnih zvezd ga redno vrtijoin, letos pa je samo na Spotifyju zabeležil že več kot milijon vrtenj poslušalcev iz 91 držav.Študent prava iz Maribora je dvojcu Zalagasper v studiu pomagal že pri snemanju prvenca, bil je v njuni ekipi v Izraelu, obdelal je singla Origami in Signals, koproduciral pa tudi njun aktualni božični singel Sto idej. Nista pa Zala in Gašper edina Urbanova znana glasbena sodelavca. Ob vrnitvi na odre so ga posvojile tudi dame iz skupine Bepop. Prav on je namreč posnel miks njihovih največjih uspešnic, s katerimi so spet osvojile Slovenijo, zato ni čudno, da so prav z njim pred dnevi izdale remiks svoje letošnje uspešnice Daj se nasmej.»Želeli smo ustvariti plesno verzijo pesmi, ki je primerna za radie in dovolj živahna za klube. Vesel sem bil povabila k novemu sodelovanju. Remiks sem sproduciral jaz, a je šlo za timsko delo, skupaj smo preigravali ideje in izdelek je rezultat mnenj in idej nas vseh. Največji izziv je bilo združiti precej mirno in bolj akustično pesem, ki temelji na kitari in vokalih, z mojimi značilnimi elektronskimi zvoki, kar se tudi tukaj kaže v narezanih vokalih, in vse skupaj zapakirati v celoto, ki ni predaleč od originala, a dovolj drugačna. S končno verzijo smo, vsaj upam, dosegli ravno to – fuzijo originala s predstavami deklet, kako naj bi zvenel sodoben plesni remiks,« o svojem zadnjem projektu pove Urban.