Zakonca Vovk razkrila, kako bogata sta (VIDEO)

Čas, ki ga preživita s sinovoma, jima najbolj ogreje srce. FOTO: Neo Visuals

Glasbeni duet Maraaya, za katerim stojita zakoncain, je izdal novo pesem Drevo. Prepričana sta, da je čas, da se na radijske valove pošlje moderno balado. »Prihajajo meseci, ko so na prvem mestu medsebojna povezanost, družina in ljubezen, zato se nama je Drevo zdela prava izbira za naslednjo pesem,« je Marjetka pospremila izid skladbe.Kot pravita, ju njuna sinova pogosto vprašata: »Mami, ati, a smo mi bogati?« Na to jima odgovorita: »Dokler imamo drug drugega, bomo vedno bogati.« S pesmijo Drevo glasbenika želita sporočiti, kako zelo pomembna je družina, »ki nas spomni na večno ljubezen, na ljudi, ki jih imamo najraje na svetu ...«, pa dodaja Raay.Ob izidu pesmi sta izdala tudi ganljiv spot z utrinki druženj njunih družin in najtesnejših prijateljev. »V njem nastopajo moja mama in polsestra po mamini strani, polsestrina družina z mojo nečakinjo, moj oče in polsestrater polbrat po očetovi strani, najina krščenka z družino najinih poročnih prič, družina najinih sosedov, ki so tudi najboljši prijatelji najinih otrok, in na koncu še najinain, najina družina,« nam je ponosno naštel Raay.Besedilo pesmi je Marjetka posvetila njunima otrokoma. In od kod navdih za pesem? »Idejo za besedilo sem dobila iz svoje življenjske zgodbe. Malo je skladb v popu, ki se lotevajo nekoliko drugačnih tematik, zato sem vesela, da sva ustvarila Drevo. Želiva si, da se dotakne vseh, ki jim družina pomeni toliko kot nama,« je povedala Marjetka.