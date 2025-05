Zaključeno snemanje serije o slovenskem serijskem morilcu! Režiser Tomaž Gorkič: »Ni bilo enostavno«

Slovenski režiser Tomaž Gorkič je danes s kratkim, a zgovornim zapisom na Facebooku razkril, da se je terenski del snemanja težko pričakovane serije o serijskem morilcu Metodu Trobcu končno zaključil. A pot do te točke ni bila lahka.

»Tako. Terenski del snemanja serije Pošast za železno zaveso je zaključen in ni bil prav nič kaj preveč enostaven. Za nameček so nam ga kar nekajkrat pošteno zagodli še določeni zunanji dejavniki, kot je na primer nepričakovan mraz, dež, blato, viroze, insekti in še kaj. Vendar nam je kljub temu bolj ali manj skoraj vse, kar je bilo zastavljeno uspelo posneti,« je Gorkič zapisal na spletu.

Kljub izzivom je ekipi torej uspelo posneti skoraj vse načrtovane prizore, kar je, kot pravi, predvsem zasluga predanih sodelavcev, ki so v zahtevnih pogojih delali brez izgovorov.

»Nedvomno se bo našel kdo, ki bo imel mnogo pripomb na naše delo. Ampak nič zato. Popolnoma slučajno sem bil zraven pri vsaki sličici, ki je nastala in z lahkoto, ter popolnoma suvereno lahko trdim, da je čisto vsak posameznik iz tega kar mu je bilo na voljo v danem trenutku brez izgovorov ustvaril najboljše, kar je lahko,« je zatrdil v nadaljevanju.

Režiser zdaj nadaljuje s postprodukcijo – sledi montaža slike, ustvarjanje glasbe in zvoka. »Da bo ta pošast končno enkrat v celoti v prihodnjem letu na široko v vsem svojem sijaju zazijala v vas z ekranov,« je slikovito zaključil.

Tomaž Gorkič. FOTO: Osebni Arhiv

Serija o Trobcu kot družbena študija – ne poveličevanje

Kot smo že pisali, gre za 8-delno dramsko serijo, ki bo prikazovala življenje enega najbolj zloglasnih serijskih morilcev v nekdanji Jugoslaviji – Metoda Trobca. Zamisel se je začela kot filmski projekt, a ga Slovenski filmski center ni podprl, ker se je zdela vsebina preveč dokumentarna. Režiser se ni predal, temveč je na pobudo producentke Deje Škerjanc razvil format serije.

Luka Cimprič v Gorkičevem kratkem filmu Metod (2019). FOTO: Jane Štravs 666 Productions

V ospredju serije ni zgolj portret morilca, temveč predvsem kritični pogled na družbo in njeno nezmožnost, da pravočasno prepozna in ukrepa ob pojavih nasilja. »Ne gre za poveličevanje, temveč prikaz, kako je družba slepa za določene stvari in reagira šele, ko je prepozno,« je za Slovenske novice povedal Gorkič. Več o tem lahko preberete tukaj.