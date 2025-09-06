POTUJOČA RAZSTAVA

Zaključek bo veličasten z Andrejem Šifrerjem

Andrej Šifrer 17. septembra vabi na svečani zaključek potujoče razstave.
Fotografija: V vodenju je užival. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv 
V vodenju je užival. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv 

A. G.
06.09.2025 ob 07:30
A. G.
06.09.2025 ob 07:30

Andrej Šifrer je razstavo Andrej Šifrer, 70 let – NIČ proti VEČnosti, ki je bila čez poletje dva meseca na ogled v preddverju Viteške dvorane Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani, zaključil v velikem slogu.

V družbi ljubiteljev slovenske glasbe, prijateljev, oboževalcev in oboževalk, ki mu sledijo čez leta ustvarjanja, in v družbi njegove življenjske sopotnice Mirjam Povh je Šifrer zanimivo, kot zna le on, lahkotno odkrival, kdo je v resnici.

S slepimi in slabovidnimi
S slepimi in slabovidnimi

Zbrano druščino je navdušil s tekočim humornim vodenjem po razstavi, popestrenim z zanimivimi anekdotami in dejstvi. Nekatere sem slišala prvič, čeprav njegovo glasbeno ustvarjanje spremljam več let. Nisem vedela, da je napisal glasbo za priljubljeno slovensko humoristično nadaljevanko Naša krajevna skupnost, da je vmes za nekaj let utihnil in se moral spočiti, saj je zaradi tisočih koncertov, mnogokrat jih je bilo tudi več na dan, kot bi temu danes rekli, izgorel. In se potem vrnil na odre močnejši, kar zmore le malokdo.

Sprehod skozi Andrejevo bogato zbirko
Sprehod skozi Andrejevo bogato zbirko

Pristen stik z zbrano množico

Sprehodili smo se med več kot 50 originalnimi predmeti, od plakatov in fotografij do bogate zbirke nagrad in plošč, ki predstavljajo njegovo diskografijo in dosežke. Razstavni panoji so poleg glasbene ustvarjalnosti, ki nas spremlja že 45 let, od leta 1977, ko je ustvari singel Zoboblues, v pogled ponudili tudi delček umetnikovega zasebnega življenja. Brez brezpogojne podpore Andrejevih staršev, predvsem mame Pavle, se kot mlad nadobudnež brez izkušenj najbrž ne bi podal tako pogumno v London in tam leta 1977 posnel album Moj žulj, prvi mejnik njegove sanjske glasbene ustvarjalnosti. Ob vsej tej videni impresivnosti pomembnejših segmentov kariere pa sta Šifrerjeva dostopnost in pristen stik z množico obiskovalcev pustila še večji vtis na vse zbrane, med katerimi je bila tudi gospa Marija, ki je obiskala Šifrerjev čisto prvi koncert.

S prijatelji na sklepnem delu razstave v Ljubljani
S prijatelji na sklepnem delu razstave v Ljubljani

Vabilo na grad Khislstein

Po treh letih, ko je potujoča razstava uspešno gostovala doma in v tujini, Šifrer vabi na svečani zaključek, v sredo, 17. septembra, ob 19. uri na vrtu gradu Khislstein, v prijetni senci mogočne grajske lipe. Večer bodo odprli s projekcijo filma, ki obuja utrinke razstave in dogodkov, ki so jo spremljali, potem pa bo pevec prijel za kitaro in zapel nekaj uspešnic, tistih ponarodelih, in mogoče tudi kakšno manj znano, a izjemno, kot je tista Samo še tebe imam.

Andrej Šifrer razstava glasba koncert Ljubljana muzej umetnost kultura slovenska glasba pevec

