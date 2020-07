Zaklete počitnice znanega Slovenca, obtičal je na pokvarjenem trajektu

Znani radijski voditelj in pevecni zadovoljen s potekom letošnjega dopusta. Mariborčan ima smole za izvoz. S svojimi sledilci na družabnih omrežjih je delil, da se je med njegovo potjo pokvaril trajekt hrvaške Jadrolinije, zaradi česar je obtičal sredi morja.»Kot zakleto. Najprej si je pes prst izpahnil, zdaj pa še to,« nam je zaupal Kori. »Dopustujem na otoku Rava, bogu za hrbtom. Najbližji veterinar je v Zadru, zato sem moral ob petih zjutraj na trajekt brez avtomobilov in nato s taksijem do veterinarja v Zadru in nato nazaj s pokvarjenim trajektom. Zdaj sem obtičal na Ižu in brez prevoza na Ravo.«Konec dober, vse dobro. S kužkom kaže, da bo vse dobro. Kori pa je na koncu tudi uspel priti do Rave, kjer nadaljuje s svojim oddihom in morskimi pustolovščinami. Kori je se je svojim sledilcem pohvalil, kako uspešen je pri lovu rib s harpuno.Na otočku mu poleg kužkov dela družbo tudi brhka. Njene zapeljive čare je Kori svojim sledilcem razkril na precej izzivalen način. NIč čudnega, da so se spodaj usuli komentarji, da pokrajine ne opazijo.