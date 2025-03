Zakaj v MasterChef vabijo vegane, kljub temu da je na meniju meso? Vodja kastinga pojasnjuje

Kuharski šov MasterChef je slovenskim gledalcem dobro znan, saj je že desetletje prisoten na naših televizijskih zaslonih. Tekmovalce postavlja v intenzivno učno okolje, hkrati pa gledalcem omogoča vpogled v svet profesionalne kulinarike.

Čeprav večina izzivov temelji na pripravi jedi z živalskimi sestavinami, pa produkcijska ekipa vabi k sodelovanju tudi vegane. V aktualni sezoni je, denimo, nastopal doktor farmacije in veganski bloger Samo Kreft, a je iz šova že izpadel.

»V oddajo vabimo tiste ljudi, za katere menimo, da imajo potencial za našo oddajo,« pravi Lucija Sirk, vodja kasting projektov pri podjetju Pro Plus.

To morda preseneča, saj šov pogosto zahteva pripravo mesa, rib in drugih živalskih izdelkov, kot so jajca in mleko. A kot pojasnjuje Sirk, pogosto ni jasno, kako stroga so posameznikova prehranska načela: »Včasih iz recimo slik, videov ni razvidno, ali oseba kuha in pripravlja samo vegansko, vegetarijansko itd. Večkrat se namreč izkaže, da oseba preferira določeno prehrano, pa še vseeno pripravlja npr. tudi mesne jedi (za domače, prijatelje).«

Kaj sploh je veganstvo? Veganstvo je praksa opuščanja uporabe živalskih proizvodov in uživanja živil živalskega izvora ter s tem povezana filozofija, ki zavrača status živali kot blaga.

Po njenih besedah to niso osamljeni primeri – v šovu so že imeli veganske tekmovalce, ki so bili zelo uspešni. Pred leti je bila vsem dobro znana Katerina Gjorgjievska - Kamala, ki je takrat dvignila veliko prahu s tem, ko je v oddaji pripravljala meso kljub svojim prepričanjem.

Vegani tam zaradi drame?

Ob tem se pojavljajo tudi bolj cinični pogledi. Po informacijah nekdanje udeleženke enega izmed resničnostnih šovov (ime hranimo v uredništvu) naj bi bili veganski tekmovalci v oddajo vabljeni zato, da bi prišlo do konfliktov ali napetosti. Sirk to navedbo zavrača.

MasterChef Slovenija FOTO: Tvspored-service

Na vprašanje, ali morda lahko pričakujemo vegansko sezono te kuharske oddaje, odgovarja: »Kreativna ekipa vedno stremi k raznolikim področjem prehrane. Naš cilj je namreč zajeti čim večjo populacijo ljudi in jih poučevati o različnih vrstah le te.«

Celotne veganske epizode – ali celo sezona, posvečena rastlinski prehrani – za zdaj očitno še ni v načrtu.

In kako se vegani znajdejo, ko pride do izzivov z mesom? »Imeli smo primer, ko je tekmovalka pripravila odlično jed, a je zapustila oddajo zaradi neupoštevanja pravil – ne zaradi osebnih prehranskih zadržkov,« je razkrila Sirk.

Z drugimi besedami: MasterChef išče kuharske talente, ne glede na prepričanja.