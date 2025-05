Zakaj slovenske misice za Miss sveta tekmujejo z enoletnim zamikom? Razkrivamo ozadje

Ptujčanka in aktualna Miss Slovenije Alida Tomanič je pred nekaj dnevi odpotovala v Indijo na 72. svetovni izbor Miss World, kjer bo s ponosom zastopala Slovenijo med več kot 100 tekmovalkami z vsega sveta. Polna pričakovanj, pozitivne energije in z velikim nasmehom se je podala v mesto Hiderabad, kjer se začenja njena svetovna avantura.

A številni opazovalci so se ob tej novici znova vprašali, zakaj slovenska misica na Miss World tekmuje z enoletnim zamikom – Tomaničeva je namreč osvojila naslov že leta 2023. Lastnica licence Miss Slovenije za Miss sveta Jelka Verk je za naš medij podala celovito pojasnilo.

Pandemija premešala štrene

Jelka Verk. FOTO: Igor Mali

Kot pravi Verkova, je eden glavnih razlogov za zamike reorganizacija svetovnega tekmovanja, ki se je začela že v času pandemije. »Dejstvo je, da se je urnik svetovnega izbora že od časov covida večkrat prestavljal. Pandemija je povzročila precej zamikov in reorganizacij, kar se še danes pozna pri usklajevanju nacionalnih in mednarodnih projektih Miss,« pojasnjuje.

Posledično se pogosto zgodi, da države na Miss World pošljejo predstavnice iz preteklih let, kar ni nič nenavadnega niti za Slovenijo.

Uveljavljena praksa: tekmovanje po zaključku mandata

Jelka Verk opozarja, da je v številnih državah že ustaljena praksa, da misica na svetovni izbor odpotuje šele po zaključku svojega mandata. »S tem dobi več časa za priprave, lažje razvije svoj družbenokoristni projekt in z več izkušnjami nastopi na svetovnem odru,« pojasnjuje.

Tak pristop naj bi omogočil bolj premišljen in vsebinsko bogat nastop kandidatke, kar je po besedah organizatorke ključno pri tako velikem in zahtevnem dogodku, kot je Miss World.

Vsaka miss dobi svojo priložnost

Verkova je ob tem poudarila, da ima kot nacionalna organizatorka možnost, da v določenem letu na tekmovanje sploh ne pošlje predstavnice, kot so to storile nekatere druge države. »A verjamem, da moramo biti do deklet, ki si naziv Miss Slovenije zaslužijo s trudom in predanostjo, odgovorni in korektni. Zato nisem izpustila ne Miss Slovenije 2022 ne Miss Slovenije 2023 – vsaka je dobila priložnost, ki si jo je zaslužila.«

Takšna odločitev potrjuje zavezanost organizacije k pravičnosti in priznanju vloženega dela ter predanosti deklet, ki si s krono prislužijo tudi mesto na svetovnem odru.

Amadea Zupan bo Slovenijo zastopala leta 2025

Glede aktualne Miss Slovenije pa Verkova potrjuje: »Amadea Zupan, Miss Slovenije 2024, bo našo čudovito Slovenijo predstavljala na Miss World prihodnje leto in se tega neizmerno veseli.«

Pojasnila Jelke Verk osvetljujejo, da je svet izbora za Miss precej bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled. V središču pa po njenih besedah ostajajo dekleta, njihovo delo, srčnost in predanost – vrednote, ki se ne merijo le s številom kron, temveč z vsebino, ki jo s seboj odnesejo na svetovni oder.