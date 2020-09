Zakaj ne bi delali tudi v hrvaščini?

V zadnjih letih smo Nike Zorjan vajeni z roza lasmi, a je pred kratkim spremenila barvo. Tako na pogovor v Ljubljano pride kot blondinka in, kar me je še posebno presenetilo, z rdečo šminko. Vprašam jo, ali je to povezano z novo pričesko. Pritrdi kot iz topa: »Absolutno! Pred roza barvo, ko sem imela rjave lase, sem večkrat nosila rdečo šminko. Z roza lasmi pa mi to nekako ni šlo skupaj. Zdaj, ko sem blond, mi zelo ustreza in sem zelo vesela, da jo lahko imam,« se nasmeji. Navržem še znamenito trditev, da se blondinke boljše zabavamo. »Res se mi zdi, da se moški prej obrnejo za blond barvo,« ugotavlja v smehu.Ni dočakala ...