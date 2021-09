Zakaj je morala oditi Avdićeva sodelavka?

Vse več govoric kroži o tem, kaj se dogaja z. Korošica Anja svojim sledilcem sporoča, da je letos ne bo več v studio. Na facebooku je zapisala, da potrebuje dopust, ki pa ga ne bo preživela na peščenih plažah in s koktajlom v roki, ampak si bo maksimalno odpočila. Pravi, da si nekaj let ni vzela časa zase, šest dni na teden je vsako jutro v priljubljenem radijskem četvercu v Denis Avdić showu zabavala radijske poslušalce. Zapisala je tole (nelektorirano):»Zadnjih nekaj let sem čas zase običajno nesebično in z največjim veseljem preskočila in se raje prek radija družila z vsemi vami šest juter na teden. Da ne bo pomote - najbolj na svetu sem hvaležna za to in počaščena, da ste me sprejeli v svoja jutra. Ampak to, da si človek nekaj let ne vzame časa zase, ni najboljše za glavo, srce in telo. Verjetno se je v tem znašel že vsak od vas in vsak po svoje rešil to zagato s samim seboj. Jaz sem se odločila, da potrebujem pavzico. Dopust. Mogoče sem mislila, da bo kakšen teden več kot dovolj, ampak ni. Zato tudi pravim, da želim biti iskrena - če sama nisem okej, ne morem biti okej z drugimi. Taka sem. Saj veste - če sem okej, lahko Rošija prankam 28 ur in Denisu cel teden kažem sredinca (o, kako to pogrešam!). «Da je humor kljub utrujenosti ni zapustil, je Anja dokazala s fotografijo s kozo, ob kateri je zapisala, da je bila zelo vesela Denisovega obiska.Anji želimo, da si temeljito spočije in čim prej znova najde motivacijo in energijo za nadaljnje delo.Njeni poslušalci so se že množično odzvali na njen zapis. Nekateri jo bi sicer poslali nazaj v službo, večina pa ji želi vso srečo in hitro okrevanje. Nekdo je napisal (nelektorirano): »Anja uzivaj max.. itak, da te pogrešam na radiju.. vendar si pomembna ti in prav si se odlocila. Podpiram . Ostani taksna kot si pozitivna, izkrena predvsem pa človek.«