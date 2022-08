Slovenska kraljica jodlanja in članica skupine Jodel Ekspress Brigita Vrhovnik Dorič načrtuje več praznovanj. Konec avgusta bo obeležila že tretje leto po abrahamu, včeraj pa je nazdravila evropskemu dnevu jodlanja.

Prijateljica ji je skvačkala pregrinjalo in blazino za darilo.

Kot običajno bo Brigita rojstni dan praznovala v večjem krogu družine in prijateljev. Prijateljica Tatjana pa ji je že zdaj poslala darilo, v katero je bilo vloženo veliko ur truda. Skvačkala ji je odejo in prevleko za blazino v etno stilu, ki bosta krasili njen kavč. Brigita je bila zelo navdušena nad darilom.

Kdaj pa kdaj ob tem, ko leta tečejo, postanemo melanholični in razmišljamo o marsičem. Brigita se je na svoji facebook strani takole malce potožila in hkrati naštela vse, ki jih ima rada: »Dragi fb prijateljčki! Velikokrat se vprašam zakaj je človek deležen pohval in lepih besed le, ko ga ni več? Lepo bi bilo, če bi to storili tudi prej. Kaj pa vi mislite? Jaz imam rada vse, ki v srcu mislijo dobro.«