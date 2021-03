Zadnji striptiz za Matjaža Javšnika

Vedno je bilo toliko povpraševanja po Striptizu, da so druge predstave morale čakati.

Igralec, ki zadnje čase dežura med Črnim Petrom in inšpektorjem Vrenkom, se je odločil, da zaključi razgaljanje s svojo zelo uspešno predstavo Striptiz, ki jo je pred epidemijo korone na odrih uprizoril skoraj petstokrat.»Vedno je bilo toliko povpraševanja po Striptizu, da so morale druge predstave čakati,« pravi ter pojasnjuje, zakaj se je odločil za spletno izvedbe svoje komedije: »Problem je bil v tem, da smo imeli še ogromno rezervacij za predstavo, pa je nisem imel kje igrati, ker je vse zaprto.« Zato se je odločil, da bo Striptiz odigral prek spleta v četrtek, 4. marca, ob osmi uri zvečer prek svoje spletne strani javsnik.si – »Prvič na spletu, zadnjič v živo,« kot je strnil srž predstave.Javšnik se je odločil, da bo ob humoristični predstavi spletnim gledalcem ponudil še nagradno igro s telefoni ter vikend in darilne pakete, tako da bo vsaka vstopnica istočasno tudi srečka. V resnici pa bo v četrtkovem večeru sledila zvrhana porcija humorja v komediji, ki razgalja slovenske posebnosti in zanimivosti skozi Javšnikov duhoviti izpovedni slog.